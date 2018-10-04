Прокуратура обвиняет депутата Пярнуского горсобрания в попытке получения взятки(13)
Член Пярнуского горсобрания обвинен в попытке получения взятки.
Член Пярнуского горсобрания обвинен в попытке получения взятки.
Согласно обвинению, Аго Калмер в январе этого года потребовал от мэра Пярну в качестве вознаграждения за его поддержку в горсобрании 72 000 евро из городских средств, угрожая в случае отказа начать работать против правящей коалиции, передает rus.err.ee.
Преступление не было доведено до конца, поскольку мэр города не пошел на сделку.
По словам прокурора Кюллике Каск, Калмеру принадлежит предприятие Parem Kallas ("Правый берег"), которое уже долгие годы ведет спор с городской управой Пярну. Город согласен платить предприятию одну цену за приобретение участка в районе Ряэма, а Калмер требует в три раза большую сумму.
"Для решения спора Калмер потребовал выделить его фирме 72 000 евро или городской недвижимости на эту сумму. В случае отказа угрожал использовать свою позицию как депутата горсобрания от входящей в правящую коалицию партии", — сообщила Каск.
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