04.10.2018, 17:20

Прокуратура обвиняет депутата Пярнуского горсобрания в попытке получения взятки

 (14)
дополнено в 17:47
rus.delfi.ee
EST 6
IRL-i Pärnu pidu_Ago Kalmer
IRL-i Pärnu pidu_Ago Kalmer

Член Пярнуского горсобрания обвинен в попытке получения взятки.

Согласно обвинению, Аго Калмер в январе этого года потребовал от мэра Пярну в качестве вознаграждения за его поддержку в горсобрании 72 000 евро из городских средств, угрожая в случае отказа начать работать против правящей коалиции, передает rus.err.ee.

Преступление не было доведено до конца, поскольку мэр города не пошел на сделку.

По словам прокурора Кюллике Каск, Калмеру принадлежит предприятие Parem Kallas ("Правый берег"), которое уже долгие годы ведет спор с городской управой Пярну. Город согласен платить предприятию одну цену за приобретение участка в районе Ряэма, а Калмер требует в три раза большую сумму.

"Для решения спора Калмер потребовал выделить его фирме 72 000 евро или городской недвижимости на эту сумму. В случае отказа угрожал использовать свою позицию как депутата горсобрания от входящей в правящую коалицию партии", — сообщила Каск.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Продавец, годами торгующий вместо нормальных автомобилей ”корытами”, безнаказанно продолжает свою деятельность

04.10.2018
В прошлом году Алан вместе с женой приобрели автомобиль Mazda MPV 2004 года за 1300 евро. Продавцом была фирма, действующая под именем Autojärelmaks24 и расположившаяся по адресу Пунане, 6а в Таллинне, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

"Обидно, что доверяли нашего пуделька таким горе-специалистам!" Жительница Кохтла-Ярве винит ветеринаров в смерти своей собаки

04.10.2018
В редакцию Delfi обратилась Светлана, у которой случилось большое горе: умерла ее любимая собака Соня. В смерти животного женщина винит кохтла-ярвескую ветеринарную клинику VetDok. Однако заведующая клиники Елена Лебедева своей вины в гибели собаки не видит.
Подробнее


Ратас: Больничная касса должна очень быстро, оперативно и профессионально рассказать о своих дальнейших шагах

04.10.2018
С 1 октября в ласнамяэской поликлинике Medicum нельзя зарегистрироваться на прием к некоторым врачам-специалистам. По результатам проведенного Больничной Кассой тендера, было решено упразднить приемы ЛОРа, окулиста, эндокринолога и хирурга, а количество приемов пульмонолога, ортопеда и гастроэнтеролога снизили на 50-90%.
Подробнее



-40% Esprit Naiste käekell ES106172003
117,- €
70,20 €
-15% Meeste käekell Police CONTACT PL.14537JSU/02A
189,- €
160,65 €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JSB/02
179,- €
152,15 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €

В Кярдла при пожаре погиб человек

04.10.2018
В Кярдла в результате пожара в одном из квартирных домов погиб человек. Согласно первоначальным данным, огонь вспыхнул в непосредственной близости от мужчины. Выбраться из объятой пламенем квартиры ему не удалось, передает rus.err.ee.
Подробнее


ФОТО И ВИДЕО | Стала известна дата открытия торгового центра T1 Mall of Tallinn

04.10.2018
Долгожданное открытие торгового центра состоится 8 ноября. T1 Mall of Tallinn готовит для жителей и гостей столицы около 60 новых торговых марок, концепций питания или полностью новые сферы деятельности, сообщает портал “Вечерка” со ссылкой на ERR.
Подробнее

ФОТО | Поможем найти человека! Семья заблудившегося в лесу Ивана Федоровича просит помочь

04.10.2018
Уважаемые читатели Delfi. В нашу редакцию поступило письмо от родственников пожилого человека, которого уже почти неделю ищут в лесу в Ида-Вирумаа. Мы также просим вас распространить это сообщение в соцсетях, чтобы те, кто имеет возможнсоть помочь, присоединились к поискам.
Подробнее

"Вы после распада СССР построили что-то?!": 66-летний житель Ульяновска о ворах во власти и лжи по ТВ

04.10.2018
У всех есть свое представление о жителях российской глубинки. Особенно мы можем догадываться о политических пристрастиях нестоличных граждан. Но после разговора с Вячеславом Юманкиным, понимаешь, что стереотипам свойственно рушиться.
Подробнее