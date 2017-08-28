Прокуратура о трагедии с дельтапланом: причиной стала поломка несущей конструкции крыла

Согласно первоначальной следственной версии прокуратуры, причиной падения мотодельтаплана в воскресенье в волости Рапла в деревне Кыргу поблизости от аэродрома Куузику, при котором погибли два человека, стала поломка части несущей конструкции крыла летательного аппарата.

По словам прокурора Аарне Прууса, согласно следственной версии, во время в общем во всех отношениях обычного полета сломалось что-то в несущей конструкции крыла, из-за этого дельтаплан упал и после падения загорелся.

"Поскольку летательный аппарат в ходе падения и возгорания основательно пострадал, причину несчастного случая должна выяснить техническая экспертиза дельтаплана", — сказал Пруус Delfi.

По словам Прууса, дельтаплан принадлежал погибшему пилоту, 58-летнему мужчине. С ним была совершавшая увеселительный полет интересующаяся авиацией женщина. Была ли это услуга или договоренность между знакомыми, нужно выяснить в ходе следствия.

"Мы приносим глубокие соболезнования близким погибших при несчастном случае пилота и пассажирки. Обстоятельства несчастного случая выяснит уголовное расследование, и окончательная правда выяснится точно не сегодня или завтра. Чтобы все точно выяснить, нужно время", — сказал Пруус.