Прокуратура о гибели ребенка в Рапламаа: речь идет о трагическом несчастном случае

По оценке прокуратуры, вчерашний инцидент в Рапламаа, унесший жизнь десятимесячного ребенка, является трагическим несчастным случаем.

Более точные обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе расследования.

”Прокуратура рассматривает данный инцидент как трагический несчастный случай”, — сказала Delfi советник по связям с общественностью Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхолд и добавила, что в случае смерти несовершеннолетнего для выяснения деталей случившегося всегда возбуждается уголовное дело.

”На основании собранных к данному моменту данных можем сказать, что речь идет о несчастном случае. Выражаем соболезнования семье и близким погибшего ребенка”, — сказала она и добавила, что детали на данный момент обнародовать не представляется возможным.



10 апреля в 16:31 в полицию поступило сообщение, что в Рапла, в деревне Уускюла произошел трагический случай.

Из-за сильного ветра начала движение детская коляска, которая стояла рядом с домом. Ветер сдул коляску вместе с 10-месячным ребенком в бассейн. Прибывшим на место происшествия медикам не удалось спасти жизнь ребенку. По данному случаю возбуждено уголовное дело, ведется следствие.