Прокуратура и тюрьма выступили против досрочного освобождения педофила Хансара

В понедельник, 16 апреля, Тартуский уездный суд рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении из тюрьмы педофила Меэлиса Хансара, прокуратура, и тюрьма его досрочный выход на свободу не поддерживают, сообщает rus.err.ee.

Суд вынесет решение по ходатайству не позднее 30 апреля.

Хансар был признан виновным в 2015 году в насильственном удовлетворении своих сексуальных потребностей с восьмилетней девочкой. При этом суд не смог доказать его вину в хранении детского порно, лишении свободы без законного основания, применении физического насилия и изнасиловании.

Согласно обвинению Вируской окружной прокуратуры, Хансар совершил преступление на сексуальной почве летом 2013 года. Полицейские Идаской префектуры задержали педофила в сентябре того же года в Нарве.

С 2004 по 2012 год Хансар полностью отбыл восьмилетнее тюремное наказание за педофилию, распутность, неоднократное изнасилование несовершеннолетнего и сексуальное притеснение ребенка. Хансар совершал преступления в 1997-2004 годах, его жертвами были мальчики 8-13 лет.