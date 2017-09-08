Прокуратура: эстонский имам Мухамедшин использовал деньги прихода в личных целях

В прошлом году Центральная криминальная полиция на основании поступившей от членов мусульманского прихода информации об Ильдаре Мухамедшине начала уголовное производство из-за возможного присвоения имущества прихода.

По утверждению прокурора Госпрокуратуры Трийн Олев, следствие к настоящему моменту завершено и собранные доказательства подтвердили совершение преступления.

"В ходе уголовного производства нашло подтверждение, что Ильдар Мухамедшин неоднократно использовал находящиеся на счету прихода денежные средства в личных целях", — сказала Олев. Например, деньгами прихода оплачивали телефонные счета, визы и страховки членов семьи Мухамедшина.

Прокуратура пришла к мнению, что достаточно доказательств для предъявления обвинения уголовного обвинения, но учитывая размер вины и причиненный приходу ущерб, нет безусловной необходимости привлекать имама к ответственности в уголовном порядке. Прокуратура прекратила уголовное производство в порядке опортунитета, что означает, что имаму назначили денежное обязательство в 800 евро, которые нужно заплатить в течение установленного срока.