28.08.2017, 19:00

Прокуратура: бывший член волостной управы Йыхви украла диван

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rus.delfi.ee
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Press Center for Eurovision 2010, Oslo
Foto on illustratiivne.Foto: Ilmar Saabas

Продолжавшееся больше года следствие установило, что осенью 2014 года бывший член волостной управы Йыхви Кайри Соомер присвоила принадлежащую волости мебель, но прокуратура прекратила уголовное дело, посчитав целесообразным не наказывать Соомер в уголовном порядке.

"Данное уголовное производство на сегодняшний день прекращено. В ходе уголовного производства установили, что бывший член волостной управы Йыхви, покидая должность, взяла с собой принадлежащие волости диван и кресло общей стоимостью чуть больше 900 евро. Поскольку речь идет о человеке, который ранее не был наказан в уголовном порядке и мебель вернули волостной управе, уголовное производство прекратили по принципу опортунитета", — сказал газете Põhjarannik пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Каарел Каллас.

По его словам, это означает, что, по оценке прокуратуры, достаточно доказательств для предъявления Соомер обвинения по уголовному делу, но "учитывая обстоятельства, наказание лица в уголовном порядке не является необходимым, чтобы нацелить его в дальнейшем на законопослушное поведение".

Соомер должна выплатить в доход государства 1200 евро.

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