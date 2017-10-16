Проклятое место на Ярвевана теэ: снова авария

В понедельник в Таллинне на Ярвевана теэ произошла авария. В результате на дороге образовалась пробка, движение позже было восстановлено.

Ровно неделю назад — утром прошлого понедельника примерно в это же время на этом же месте также произошло ДТП, в котором столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. Один человек пострадал. Образовавшиеся из-за ДТП пробки выходили за пределы Мустамяэ.

Подробности выясняются.