Проклятое место на Ярвевана теэ: снова авария

В понедельник утром в Таллинне на Ярвевана теэ около бывшего молочного комбината Tere под виадуком произошла авария. В результате на дороге образовалась пробка, движение позже было восстановлено.
Ровно неделю назад — утром прошлого понедельника примерно в это же время на этом же месте также произошло ДТП, в котором столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. Один человек пострадал. Образовавшиеся из-за ДТП пробки выходили за пределы Мустамяэ.
Подробности выясняются.
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