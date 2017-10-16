16.10.2017, 08:36

Проклятое место на Ярвевана теэ: снова авария

 (17)
rus.delfi.ee
EST
Suur ummik Ülemistel
фото иллюстративноеFoto: Lugeja foto

В понедельник утром в Таллинне на Ярвевана теэ около бывшего молочного комбината Tere под виадуком произошла авария. В результате на дороге образовалась пробка, движение позже было восстановлено.

Ровно неделю назад — утром прошлого понедельника примерно в это же время на этом же месте также произошло ДТП, в котором столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. Один человек пострадал. Образовавшиеся из-за ДТП пробки выходили за пределы Мустамяэ.

Подробности выясняются.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии