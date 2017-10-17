Признанный виновным в насилии над ребенком полицейский ходатайствует об оправдании

Бывший полицейский, призвавший непослушного мальчика к порядку с помощью силы, обжаловал в Таллиннском окружном суде свой приговор и условное наказание.

Прокуратура обвиняет бывшего патрульного полицейского из Хаапсалу Алара Луйка в угрозе убийством, насилии и превышении полномочий, состоящем в незаконном применении физической силы, пишет Õhtuleht.

Согласно обвинению, 20 января 2016 года Луйк по просьбе знакомого в свой выходной день поймал мальчишку, который закидывал проезжающие машины снегом и льдом, и угрожал ему убийством, обещая закопать его на ближайшем кладбище или карьере.

Пярнуский уездный суд признавал Луйка виновным и назначил ему условный срок. Луйк подал апелляционное ходатайство в Таллиннский окружной суд, который теперь будет обсуждать это дело.

Луйк заявил, что больше никогда не будет препятствовать какому-либо нарушению правопорядка по собственной инициативе: ”Обычный гражданин получил бы медаль за это, а на меня как на полицейского вешают статью”.