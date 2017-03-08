”Прискорбное стечение обстоятельств”: за гибель 11-летнего мальчика под грузоподъемником никого не накажут

В сентябре прошлого года в Ида-Вирумаа под грузоподъемником погиб 11-летний мальчик. Следствие пришло к выводу, что ни водитель подъемника, ни учитель, ни кто-либо еще в случившемся не виноват.

Несчастный случай произошел 28 сентября в волости Мяэтагузе. Тогда было предъявлено подозрение 23-летнему водителю подъемника, у которого отсутствовало право на его управление и который выбрал при движении вблизи школы неправильную скорость. Тем не менее, следствие собрало достаточное количество доказательств, позволяющих утверждать, что скорость транспортного средства не была высокой и что в момент, когда мальчик выбежал на дорогу, у водителя не было никакой возможности избежать столкновения.

Также следствие пришло к выводу, что, поскольку учитель все-таки направил детей в сторону от источника опасности, то его поведение нельзя назвать пассивным в отношении своего обязательства по обеспечению безопасности учеников. Мальчик просто ускользнул на дорогу за спиной у учителя.

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Кроме того, была проанализирована возможность призвать к ответственности строительную фирму или осуществлявшее надзор за объектом физическое лицо за отсутствие информации о том, что в данном месте ведутся строительные работы. Однако выяснилось, что в данном случае проезжую часть нельзя рассматривать в качестве рабочего места, поскольку строительные работы проводились на другой стороне дороги. Также, согласно показаниям свидетелей, подход к стройплощадке был ограничен привязанными к деревьям лентами.

По словам руководителя Йыхвиского отделения полиции Калле Куузика, речь идет о крайне трагическом несчастном случае. ”Даже кратковременная невнимательность на дороге может обойтись очень дорого. Дети склонны не осознавать подстерегающие их на дороге опасности на столько хорошо, на сколько это могут делать взрослые. В связи с этим следует регулярно проводить с ними разъяснительные беседы и самим показывать пример. В отношении водителя возбуждено дело о проступке по факту управления транспортным средством без прав”.

Помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Маарья Германн сказала, что, несмотря на вождение без прав, между действиями водителя и гибелью мальчика отсутствует причинно-следственная связь. ”В данном случае речь идет о произошедшем в результате прискорбного стечения обстоятельств тяжком дорожно-транспортом происшествии, вину за которое невозможно возложит на кого-то конкретного”, — сказала она.