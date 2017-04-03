Принуждаемые к веганству дети попадают в больницу с судорогами и анемией

По словам врача-эндокринолога Таллиннской детской больницы Юлле Эйнберг, самыми частыми проблемами у детей-веганов являются недостаточный вес и замедленный рост, пишет Pealinn.

Эйнберг рассказала, что в детские больницы поступают дети младше года, которые уже страдают от серьезных проблем со здоровьем, вызванных неправильным питанием.

"У двух детей из-за веганства было повреждение нервной системы, у одного были еще и судороги", — говорит она.

По словам Эйнберг, веганство опасно для детей не только из-за недостаточного веса и замедленного роста, но и позднего полового созревания, заболеваний щитовидной железы, острого дефицита витамина B12.

Педиатр и диетолог Адик Левин отмечает, что родителей-веганов очень сложно переубедить изменить рацион питания ребенка, так как они считают, что если они сами чувствуют себя хорошо, то и с ребенком все будет в порядке.