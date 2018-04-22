Приговоренный к 15 годам за убийство бездомного настаивает в Госсуде на оправдании

Приговоренный к 15 годам за жестокое убийство бездомного в столичном районе Ласнамяэ 47-летний Валерий Геймонен настаивает в Государственном суде на своем оправдании, передает rus.err.ee.

Кассация защитника Геймонена поступил в Госсуд в конце этой недели и пока он не занял по ней позиции, подтвердили rus.err.ee в Государственном суде.

Суды двух первых инстанций признали Геймонена виновным.

Преступление было совершено в марте прошлого года в заброшенном депо на улице Раху в Ласнамяэ. В общей сложности, согласно обвинению, Валерий нанес 52-летнему Сергею 40 колото-режущих ран, три из которых оказались смертельными.

Обвиняемый — также бездомный — и жертва были не один год знакомы друг с другом.