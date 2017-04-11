Приговоренный к 12 годам за убийство нарвитянин получил возможность досрочно выйти на свободу

Во вторник, 11 апреля, Вируский уездный суд освободил от дальнейшего отбывания наказания 53-летнего Евгения Волина, который был приговорен к 12 годам лишения свободы.

Об этом rus.err.ee сообщили в пресс-службе суда, отметив, что Волин будет выпущен из тюрьмы досрочно под электронный надзор, который продлится 10 месяцев.

В тюрьме Евгений Волин вел себя хорошо, дисциплинарных наказаний у него не было, во время заключения он работал, учил государственный язык и участвовал в социальных программах.

На воле у него есть жилье, которое отвечает условиям применения электронного наблюдения, также у мужчины будет рабочее место. Намерена оказывать ему поддержку и семья. Помимо этого Евгений Волин, работая в тюрьме, сумел накопить 2000 евро, которые теперь сможет потратить на свободе.

Его досрочное освобождение поддержали как Вируская тюрьма, так и прокурор.

Согласно обвинению, 21 октября 2007 года Евгений Волин, находясь в бане в компании с Олегом, застрелил его из пистолета Макарова. После этого он расчленил его труп топором, раложив останки по пяти разным полиэтиленовым пакетам.

Голову, руки, ноги и другие части тела он позднее утопил в карьере Кадастику, а туловище закопал в лесу.