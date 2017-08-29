Приговор вступил в силу: убийца Таранкова проведет в тюрьме 9,5 лет

Юрий Воробей, признанный виновным в убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова, проведет в тюрьме девять с половиной лет. Обвинительный приговор в его отношении вступил в законную силу 28 августа.

Это произошло, поскольку накануне Государственный суд отказался рассматривать кассационную жалобу защитника Воробья, присяжного адвоката Ааду Луберга, пишет rus.err.ee.

Адвокат обвиняемого настаивал на том, что Воробей совершил преступление под воздействием угроз со стороны Таранкова и просил для своего клиента более мягкого приговора.

29 апреля Пярнуский уездный суд признал 36-летнего Воробья виновным в преднамеренном убийстве Николая Таранкова, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием и ночным прицелом для него.