27.11.2018, 09:20

Приговор вступил в силу: убийца и насильник из Вильянди проведет в тюрьме 15 лет


rus.delfi.ee
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Tairo poopuu mõisteti 15. aastaks vangi
Tairo poopuu mõisteti 15 aastaks vangiFoto: Kenno Soo

15 лет проведет за решеткой 22-летний Тайро Поопуу, который окончательно признан виновным в изнасиловании и убийстве 17-летний девушки, передает rus.err.ee.

Обвинительный приговор вступил в законную силу накануне, когда Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу адвоката Поопуу, а вот прокуратура, прежде настаивавшая на пожизненном заключении для обвиняемого, свою кассацию не представила.

Преступление было совершено в июне прошлого года в Вильянди. Из материалов уголовного дела следует, что 10 июня молодой человек позвал на свидание свою знакомую 17-летнюю девушку. Вместе они поехали на базу отдыха у озера Вильянди, где молодой человек напал на жертву, изнасиловал ее и задушил.

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