Приговор вступил в силу: убийца и насильник из Вильянди проведет в тюрьме 15 лет

Обвинительный приговор вступил в законную силу накануне, когда Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу адвоката Поопуу, а вот прокуратура, прежде настаивавшая на пожизненном заключении для обвиняемого, свою кассацию не представила.

Преступление было совершено в июне прошлого года в Вильянди. Из материалов уголовного дела следует, что 10 июня молодой человек позвал на свидание свою знакомую 17-летнюю девушку. Вместе они поехали на базу отдыха у озера Вильянди, где молодой человек напал на жертву, изнасиловал ее и задушил.