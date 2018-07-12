Причины аварии, закончившейся смертью журналистки Сигне Лахтейн, до сих пор выясняются

С аварии, в результате которой погибла эстонская журналистка Сигне Лахтейн, прошло уже более трех с половиной месяцев, но результаты экспертизы все еще не готовы.

Лыунаская окружная прокуратура подтверждает, что выяснение обстоятельства аварии продолжается и результаты экспертизы пока не готовы.

Вечером 22 марта произошла авария на шоссе Таллинн-Тарту, в Адавере, где столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Спасателям пришлось вырезать водителя из кабины. Им оказалась ведущая программы ”Kodutunne” Сигне Лахтейн, в результате ДТП получившая очень серьезные травмы и находившаяся в коме.

2 апреля поступило сообщение о том, что женщина скончалась.