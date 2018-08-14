14.08.2018, 16:40

Причиной смерти умершего при задержании в Таллинне финна стало отравление

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Причиной смерти умершего при задержании в Таллинне финна стало отравление
Lugeja foto

Гражданин Финляндии, который 9 августа вторгся на территорию детского сада на улице Марди в центре Таллинна, а затем скончался при задержании на глазах полиции и медиков, умер в результате отравления, пишет rus.err.ee со ссылкой на Пыхьяскую префектуру.

"Личность мужчины установлена. Мы также получили от финских коллег подтверждение, полученное через близких [скончавшегося], что он является гражданином Финляндии 1978 года рождения. Судмедэксперт установил, что причиной смерти было отравление. Речь идет о несчастном случае, поэтому полиция не будет возбуждать производство", — сказал оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Кристиан Яани.

Вызов на улицу Марди в центре Таллинна поступил 9 августа в 12:37.

По данным звонившего, на территории детского сада пробрался мужчина, который вел себя неадекватно.

По прибытию патрульных мужчина бросился на полицейской автомобиль и попытался проникнуть в него, а затем запрыгнул на капот.

Стражи порядка отдали распоряжение слезть с капота. При задержании они один раз применили в отношении мужчины газ, после чего надели на него наручники. Мужчина продолжал вырываться. Полицейские держали его, чтобы он не нанес себе травмы и пытались проверить, способен ли он контактировать. Мужчина разговаривал на финском языке.

В определенный момент состояние его здоровья резко ухудшилось, в связи с чем полицейские стали проводить реанимационные мероприятия. После массажа сердца мужчина задышал. По прибытию скорой он тоже дышал, но потом ему снова стало хуже и медики приступили к его оживлению. Несмотря на усилия, мужчина скончался на месте происшествия.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО и ВИДЕО: В Генуе обрушился автомобильный мост, погибли 22 человека

14.08.2018
Число погибших при обрушении автомобильного моста в итальянской Генуе возросло до 22 человек, заявил заместитель министра транспорта и инфраструктуры Италии Эдоардо Рикси. Восемь человек получили ранения.
Подробнее





Окружной суд постановил продолжить судебный процесс над Сависааром: состояние здоровья позволяет

14.08.2018
Таллиннский окружной суд 14 августа принял решение, согласно которому постановление уездного суда о прекращении уголовного производства экс-председателя Центристской партии Эдгара Сависаара в связи с состоянием здоровья было принято поспешно, и суд над Сависааром по предъявленным прокуратурой обвинениям в коррупции должен быть продолжен.
Подробнее

ВИДЕО: В Харьюмаа посреди дороги загорелся грузовик

14.08.2018
По словам дежурного пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, сегодня утром в 9:31 Центр тревоги получил сообщение, что поблизости от Кабила, на шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла сегодня загорелся грузовик.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €
-15% Meeste käekell Police JET PL.15038JSU/03M
169,- €
143,65 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106172003
117,- €
70,20 €

Причиной смерти умершего при задержании в Таллинне финна стало отравление

14.08.2018
Гражданин Финляндии, который 9 августа вторгся на территорию детского сада на улице Марди в центре Таллинна, а затем скончался при задержании на глазах полиции и медиков, умер в результате отравления, пишет rus.err.ee со ссылкой на Пыхьяскую префектуру.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новость! Фитнес-красавица представляет инновацию в сфере фитнеса
«Неспортивная настолько, что неспортивнее и представить себе невозможно, и брюки 44 размера»,– невероятно, но несколько лет тому назад так себя характеризовала фитнес-модель и тренер Паула Фреймане (Paolа Freeman). Но сейчас СМИ называют Паулу фитнес-красавицей, которая своим примером на пути к красивой фигуре смогла вдохновить десятки тысяч человек.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Трамп подписал рекордный оборонный бюджет. На что он будет потрачен?

14.08.2018
Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год, общий объем которого составляет 717 млрд долларов. Закон предусматривает, в частности, увеличение денежного довольствия военнослужащих и меры по сдерживанию России.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Пять самобытных мест для проведения незабываемого семейного отдыха
Лето – время отдыха. И ради запоминающегося отпуска необязательно отправляться за границу. Замечательные места для незабываемого семейного отдыха найдутся и в нашей прелестной Эстонии. Вот пять из них!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Врезавшегося в ограду парламента в Лондоне подозревают в терроризме

14.08.2018
Водитель автомобиля, который врезался утром во вторник в ограду Вестминстерского дворца, где проходят заседания британского парламента, подозревается в преступлении террористического характера, заявила полиция Лондона.
Подробнее