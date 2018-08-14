14.08.2018, 16:40

Причиной смерти умершего при задержании в Таллинне финна стало отравление

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rus.delfi.ee
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Причиной смерти умершего при задержании в Таллинне финна стало отравление
Lugeja foto

Гражданин Финляндии, который 9 августа вторгся на территорию детского сада на улице Марди в центре Таллинна, а затем скончался при задержании на глазах полиции и медиков, умер в результате отравления, пишет rus.err.ee со ссылкой на Пыхьяскую префектуру.

"Личность мужчины установлена. Мы также получили от финских коллег подтверждение, полученное через близких [скончавшегося], что он является гражданином Финляндии 1978 года рождения. Судмедэксперт установил, что причиной смерти было отравление. Речь идет о несчастном случае, поэтому полиция не будет возбуждать производство", — сказал оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Кристиан Яани.

Вызов на улицу Марди в центре Таллинна поступил 9 августа в 12:37.

По данным звонившего, на территории детского сада пробрался мужчина, который вел себя неадекватно.

По прибытию патрульных мужчина бросился на полицейской автомобиль и попытался проникнуть в него, а затем запрыгнул на капот.

Стражи порядка отдали распоряжение слезть с капота. При задержании они один раз применили в отношении мужчины газ, после чего надели на него наручники. Мужчина продолжал вырываться. Полицейские держали его, чтобы он не нанес себе травмы и пытались проверить, способен ли он контактировать. Мужчина разговаривал на финском языке.

В определенный момент состояние его здоровья резко ухудшилось, в связи с чем полицейские стали проводить реанимационные мероприятия. После массажа сердца мужчина задышал. По прибытию скорой он тоже дышал, но потом ему снова стало хуже и медики приступили к его оживлению. Несмотря на усилия, мужчина скончался на месте происшествия.

Tallinn Hockey weekend
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