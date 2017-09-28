Причиной пожара в социальном доме в Маарду мог стать окурок

Пожар социальном доме в Маарду на улице Калласмаа мог начаться из-за неаккуратно потушенного окурка. Хозяин же квартиры своей вины не видит, считает, что это был умышленный поджог.

В ночь на среду спасательный центр получил сообщение, что в Маарду на улице Калласмаа горит квартира на втором этаже социального дома.

Во вчерашнем интервью Delfi владелец квартиры сказал, что его во время несчастья дома не было. "Я ходил в магазин и в гости, когда вернулся, все было в дыму", — отчаивается он.

"Должно быть, кто-то поджег, — размышляет он. — Причины не знаю, но, может быть, кто-то зол на меня".

По данным Пыхьяского спасательного центра, пожар начался от открытого огня. "По первоначальным данным, причиной пожара могло стать курение", — говорит пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра Индрек Хирс. "Неаккуратно потушенный окурок, попав не в то место, может стать причиной масштабного пожара и некоторое время спустя", — добавляет он.

С произошедшего в социальном доме в Маарду пожара скорая помощь доставила в больницу семь пострадавших, которые надышались дымом, один из них также потерял сознание. На месте происшествия оказали первую помощь еще одному человеку.