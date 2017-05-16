Прибывшего в Эстонию беженца обвиняют в изнасиловании и угрозе убийством

Сегодня в Хаапсалуском суде начался процесс над 27-летним Самером Хтабом, прибывшим в качестве беженца из Сирии в Хаапсалу в апреле прошлого года, передает Lääne Elu.

Хтаб повздорил с женой 12 ноября 2016 года, приревновав ее. Во время ссоры он связал руки женщины и применил в отношении нее силу. Сириец облил жену горючей жидкостью и угрожал ее поджечь.

”Предъявлено обвинение в физическом насилии, изнасиловании и угрозе убийством”, — сообщила пресс-секретарь Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Райнхолд. Сириец не признает свою вину по всем трем пунктам обвинения.

Это первый случай в эстонской практике, когда обвиняемым является лицо, прибывшее в Эстонию в рамках программы предоставления международной защиты.