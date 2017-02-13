13.02.2017, 07:05

При пожаре в волости Козе погиб молодой человек

дополнено в 11:05
rus.delfi.ee
EST
При пожаре в волости Козе погиб молодой человек
Foto: Andres Putting

В ночь на понедельник в 1:07 в Центр тревоги сообщили о пожаре в Харьюмаа в волости Козе в деревне Колу.

По прибытии спасателей горело подсобное здание площадью 7x12 метров. На первом этаже здания был гараж, на втором жилое помещение. Спасатели на месте происшествия сразу начали работы по тушению, в здании было найдено тело погибшего молодого человека.

Для спасателей происшествие закончилось в 3:26. Причины возникновения пожара выяснит следствие.

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