При пожаре в Силламяэ погиб человек

Поздно вечером в воскресенье, 26 ноября, в результате пожара в Силламяэ погиб мужчина.



Об этом сообщил Спасательный департамент, отметив, что сигнал о пожаре в пятиэтажном доме на улице Гагарина поступил на пульт дежурного Центра тревоги в 21:52, сообщает rus.err.ee.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что горит квартира на четвертом этаже.

В ходе работ по тушению огня в помещении обнаружили труп человека, личность которого до сих пор не установлена.

Обстоятельства происшествия выясняются.