03.10.2017, 10:35

При пожаре в многоквартирном доме в Кохтла-Нымме пострадала женщина


rus.delfi.ee
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Foto on illustratiivneFoto: Andres Putting

В Ида-Вирумаа вчера при пожаре в многоквартирном доме пострадала женщина, которой потребовалась и помощь медиков. Дымового датчика в квартире не было.

Вчера в 11:11 в Центр тревоги сообщили, что в волости Кохтла-Нымме в поселке Кохтла-Нымме пожар. По прибытии на место происшествия выяснилось, что в многоквартирном доме на улице Мяннику горит квартира на первом этаже.

Соседи вынесли из горящей квартиры пострадавшую, 58-летнюю женщину, еще до прибытия спасателей. Ее передали медикам и доставили в больницу. Пожар локализовали в 11:28, ликвидировали в 11:56.

В квартире не было дымового датчика, причину возникновения пожара выяснит следствие.

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