При пожаре на Хийумаа погиб пожилой мужчина

В воскресенье утром на острове Хийумаа в пожаре погиб пожилой мужчина.
Как сообщил Спасательный департамент, сигнал о пожаре в деревне Лоя волости Пюхалепа поступил на пульт дежурного Центра тревоги в 06:04, передает rus.err.ee.
Первыми прибывшие на место спасатели из Кярдлаской команды обнаружили, что дом практически полностью уничтожен огнем. В ходе работ по ликвидации пожара в 8:59 в здании было найдено тело пожилого мужчины.
Причину пожара, а также то, имелся ли в здании исправный дымовой датчик, установят в ходе расследования.
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