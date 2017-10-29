При пожаре на Хийумаа погиб пожилой мужчина

В воскресенье утром на острове Хийумаа в пожаре погиб пожилой мужчина.

Как сообщил Спасательный департамент, сигнал о пожаре в деревне Лоя волости Пюхалепа поступил на пульт дежурного Центра тревоги в 06:04, передает rus.err.ee.

Первыми прибывшие на место спасатели из Кярдлаской команды обнаружили, что дом практически полностью уничтожен огнем. В ходе работ по ликвидации пожара в 8:59 в здании было найдено тело пожилого мужчины.

Причину пожара, а также то, имелся ли в здании исправный дымовой датчик, установят в ходе расследования.