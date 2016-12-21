В этом году предупреждающую открытку к праздникам от полиции получат около 800 человек, которые в течение года нарушили правила дорожного движения пять или более раз.

31-летний ”рекордсмен” Индрек нарушил закон 22 раза, 21-летний Хенри — 17 раз, 18-летний Стивен — 16 раз.

Всего открытки от полиции получат около 800 человек, большинство из которых совершили за год 5-9 нарушений. 10-15 нарушений совершили 36 человек.

По словам представителя Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго, открыткой полиция хочет напомнить, что придерживаться правил дорожного движения необходимо прежде всего в интересах безопасности всех участников движения.

”Халатность и невнимательность на дорогах или в отношении своего транспортного средства, а также игнорирование требований могут повлечь за собой несчастные случаи с серьезными последствиями. Правила дорожного движения придуманы именно для того, чтобы все смогли безопасно добраться вечером до дома”, — сказала Лойго.

Больше всего нарушений касаются превышения скоростного режима, они оставляют около одной пятой от всех нарушений. Далее следует вождение без прав и вождение транспортного средства, не соответствующего техническим требованиям. Получатели открыток совершили в общей сложности 5320 нарушений.

Полиция рассылает многократным нарушителям открытки с 2011 года.