Предупреждаем! Владелец скользкого участка дороги может быть обязан выплатить тысячи евро упавшему на ней пешеходу

В последнее время уже было несколько случаев, когда владельцам участка, по которому проходила не убранная от снега и льда дорога, приходилось возмещать ущерб подскользнувшимся там людям.

Например, в марте 2015 года один мужчина поскользнулся на заправке Circle K в Нарве, когда шел из магазина к машине мимо входа на автомойку. В итоге он получил множественный перелом лодыжки, ему пришлось делать операцию. Изначально он потребовал в суде возмещение ущерба в 10 000 евро, потом снизил до 5000, но получил лишь около 1500. Однако факт остается фактом — возмещение получил.

Житель Йыхви подал в суд на волость Йыхви, город Йыхви и одно местное квартирное товарищество, когда он в феврале 2014, выходя из дома, поскользнулся и сломал бедренную кость. Изначально он потребовал у КТ 5700 евро за ущерб, а потом повысил сумму, и все же получил возмещение, хотя меньше желаемого — 1000 евро.

Третий случай произошел в Раквере в ноябре 2014 года. Тротуар у многоквартирного дома покрылся тонкой корочкой льда, и житель дома на ней поскользнулся и сломал ногу. В итоге ему удалось через суд получить от владельца недвижимости 1300 евро, которые он и требовал за ущерб.