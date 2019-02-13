13.02.2019, 19:01

Предупреждаем! Владелец скользкого участка дороги может быть обязан выплатить тысячи евро упавшему на ней пешеходу

 (35)
Тойво Тянавсуу
Тойво Тянавсуу
EST 67
Libedad teed Tallinnas
Kristjan Järv

Как показывает судебная практика, если вы поскользнетесь на покрытом льдом тротуаре, то стоит требовать компенсацию у владельца недвижимости, по территории которой проходит тротуар, пишет Eesti Ekspress.

В последнее время уже было несколько случаев, когда владельцам участка, по которому проходила не убранная от снега и льда дорога, приходилось возмещать ущерб подскользнувшимся там людям.

Например, в марте 2015 года один мужчина поскользнулся на заправке Circle K в Нарве, когда шел из магазина к машине мимо входа на автомойку. В итоге он получил множественный перелом лодыжки, ему пришлось делать операцию. Изначально он потребовал в суде возмещение ущерба в 10 000 евро, потом снизил до 5000, но получил лишь около 1500. Однако факт остается фактом — возмещение получил.

Житель Йыхви подал в суд на волость Йыхви, город Йыхви и одно местное квартирное товарищество, когда он в феврале 2014, выходя из дома, поскользнулся и сломал бедренную кость. Изначально он потребовал у КТ 5700 евро за ущерб, а потом повысил сумму, и все же получил возмещение, хотя меньше желаемого — 1000 евро.

Третий случай произошел в Раквере в ноябре 2014 года. Тротуар у многоквартирного дома покрылся тонкой корочкой льда, и житель дома на ней поскользнулся и сломал ногу. В итоге ему удалось через суд получить от владельца недвижимости 1300 евро, которые он и требовал за ущерб.

В 2011 году на улице Тулимулла в Таллинне произошел печальный инцидент, когда подходивший к частному дому почтальон поскользнулся и сломал позвоночник. Владелец дома не хотел признавать свою вину, утверждая, что дорога у дома была очищена, и неизвестно, что инцидент случился за его воротами. Однако свидетель инцидента сообщил, что видел лежавшего на дорожке и бьющегося в конвульсиях почтальона, а на самой дороге не было ни соли, ни гранитной крошки. Другие же свидетели уверяли, что владелец дома лучше всех следит за дорогой а своем участке.

Харьюский уездный суд встал на сторону жертвы, но владелец дома оспорил решение.Таллиннский окружной суд все же постановил, что прав почтальон, и владельцу дома пришлось выплатить ему 1500 евро.

Читайте также: