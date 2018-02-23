Предполагаемый криминальный авторитет Хуберт Хирв ездил на охоту с главой КаПо

О находящемся более недели под стражей бизнесмене Хуберте Хирве известно мало.

Издание Õhtuleht решило восполнить этот пробел и нашла в интернете фотографии 2005 года, на которых Хирв, который предположительно очень тесно связан с преступным миром, ездил на охоту с довольно видной компанией.

Среди прочих в охоте принимал участие тогдашний гендиректор КаПо Алдис Алус.

Сам Алус говорит, что особо ничего об этой охоте ничего не помнит. ”То, что два человека оказались на одной фотографии, не означает, что они общались до этого или после этого или что они вообще знакомы друг с другом”, — отметил Алдис.