Предполагаемый коплиский стрелок задержан: им оказался 75-летний Александр

В качестве подозреваемого по делу о стрельбе на Коплиских линиях в прошлое воскресенье задержан 75-летний Александр.
Новость дополняется.
Anija vald, Дом, 65 999 EUR
Tallinn, Квартира, 110 000 EUR
Зарегистрированные (5) Анонимные (3)
В качестве подозреваемого по делу о стрельбе на Коплиских линиях в прошлое воскресенье задержан 75-летний Александр.
Новость дополняется.
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