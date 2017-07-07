Предполагаемый коплиский стрелок задержан: им оказался 75-летний Александр

В качестве подозреваемого по делу о стрельбе на Коплиских линиях в прошлое воскресенье задержан 75-летний Александр.
Новость дополняется.
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Зарегистрированные (6) Анонимные (8)
В качестве подозреваемого по делу о стрельбе на Коплиских линиях в прошлое воскресенье задержан 75-летний Александр.
Новость дополняется.
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