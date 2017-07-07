07.07.2017, 16:06

Предполагаемый коплиский стрелок задержан: им оказался 75-летний Александр

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rus.delfi.ee
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Kopli liinid 03.07.2017
Kopli liinid 03.07.2017Foto: Andres Putting

В качестве подозреваемого по делу о стрельбе на Коплиских линиях в прошлое воскресенье задержан 75-летний Александр.

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