16.10.2018, 18:00

Предлагавшие ”телеуслуги” молодые люди попытались проникнуть в дом к пожилой женщине: полиция призывает к бдительности

 (4)
rus.delfi.ee
EST 4
Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

В Delfi поступила информация о разъезжающей по Вырумаа компании молодых людей, которые пытаются проникнуть в чужие дома под разными предлогами: то им надо настроить программы на телевизоре, то проверить дымовые датчики.

Вчера вечером сообщение о таком инциденте поступило и в Центр тревоги. Молодые люди прибыли к дому одной пожилой женщины из Антсла и принялись предлагать телеуслуги. Поскольку информация поступила в полицию спустя несколько часов, у стражей порядка не было возможности найти этих людей по горячим следам и выяснить, чего же они хотели на самом деле. Свой автомобиль молодые люди припарковали так, чтобы не было видно его номера.

Полиция призывает всех сохранять бдительность при общении с приезжающими домой торговцами и напоминает, что никто не обязан покупать услуги или пускать этих людей в дом. Также следует поговорить на эту тему с пожилыми родственниками.

В случае возникновения проблем следует сразу же обращаться в полицию.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Народ разбогател или банки перестали давать кредиты? В прошлом году при помощи займа было куплено всего 63% единиц жилой недвижимости

16.10.2018
В прошлом году при помощи жилищного кредита было куплено всего 63% единиц жилья, пишет Eesti Päevaleht. В чем причина: эстонцы разбогатели и могут позволить себе выложить всю сумму сразу или банки просто перестали давать кредиты?
Подробнее



Конфликт между РПЦ и Константинополем отразится и на верующих Эстонии

16.10.2018
Одним из последствий прерванных отношений между Русской православной церковью и Константинопольским патриархатом из-за конфликта на Украине станет запрет для прихожан Эстонской православной церкви (ЭПЦ) Московского патриархата причащаться в церквях Эстонской апостольской православной церкви (ЭАПЦ), находящейся в юрисдикции Константинопольского патриархата.
Подробнее


Страховая объясняет: дорожное страхование не действует на пароме, а где же еще?

16.10.2018
Дорожное страхование является обязательным, т. е. все зарегистрированные транспортные средства должны быть застрахованы. Данный вид страхования действует во время передвижения, но все-таки законом предусмотрены отдельно конкретные случаи, когда оно не действителен. Здесь мы расскажем о ситуациях, в которых дорожное страхование не действует, и у страхового общества есть право требовать возмещение ущерба, причиненного во время происшествия, пишет Gjensidige.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106702004
150,30 €
90,18 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black Metal
290,- €
269,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Cameleon
290,- €
269,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Cameleon
290,- €
269,70 €
-30% Meeste kinkekomplekt Daniel Wellington DW00500002
179,- €
125,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black/Silver
360,- €
334,80 €

Полиция просит помощи свидетелей: водитель скрылся, оставив жертву без помощи

16.10.2018
Сегодня примерно в 14.50 полиция получила сообщение о том, что в Нарве на ул. Суур находится в тяжелом состоянии пешеход. По первоначальной информации, на женщину мог наехать грузовой автомобиль.
Подробнее


ФОТО и ВИДЕО | На вечере боев King of Kings 60 публика увидела 3 нокаута и 2 отказа

16.10.2018
На прошедшем в спорткомплексе Тондираба юбилейном бойцовском мероприятии King of Kings Гран-При №60 зрители стали свидетелями трех нокаутов в матчах серии К1. В главном поединке вечера Миркко Мойсар в дополнительном раунде одолел шведа Аделл Эквал Халила.
Подробнее

ВИДЕО| ПЕРЕДАЧА DELFI: Русофобы или патриоты? ”Правильные русские” Эстонии — об отношении к Путину, России и ”крымском сценарии”

15.10.2018
Эстонцы их называют ”правильными русскими”, местные русские — предателями. Их высказывания и мнения всегда вызывают резонанс в обществе. Кто они — русофобы или патриоты? Как они относятся к Путину и России? Возможно ли повторение в Эстонии ”крымского сценария”?
Подробнее