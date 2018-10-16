Предлагавшие ”телеуслуги” молодые люди попытались проникнуть в дом к пожилой женщине: полиция призывает к бдительности

Вчера вечером сообщение о таком инциденте поступило и в Центр тревоги. Молодые люди прибыли к дому одной пожилой женщины из Антсла и принялись предлагать телеуслуги. Поскольку информация поступила в полицию спустя несколько часов, у стражей порядка не было возможности найти этих людей по горячим следам и выяснить, чего же они хотели на самом деле. Свой автомобиль молодые люди припарковали так, чтобы не было видно его номера.

Полиция призывает всех сохранять бдительность при общении с приезжающими домой торговцами и напоминает, что никто не обязан покупать услуги или пускать этих людей в дом. Также следует поговорить на эту тему с пожилыми родственниками.

В случае возникновения проблем следует сразу же обращаться в полицию.