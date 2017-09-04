04.09.2017, 21:32

Правительство Азербайджана использовало эстонские банки для отмывания 2,5 миллиардов евро

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rus.delfi.ee
EST
Правительство Азербайджана использовало эстонские банки для отмывания 2,5 миллиардов евро
Foto: Scanpix, PantherMedia / Heidi Wittwer

Высокопоставленные чиновники Азербайджана использовали счета в эстонском банке Danske Bank, чтобы заплатить за поддержку влиятельным европейцам, покупать автомобили класса люкс и заниматься предполагаемым отмыванием денег, пишет Äripäev.

"Азербайджанская прачечная" установила новый для Эстонии рекорд по отмыванию денег. Ее деятельность пришлась на 2012-2014 годы.

Темные делишки азербайджанцы проворачивали целиком через эстонский филиал Danske Bank, отмыв через него 2,5 миллиарда евро.

Больше всего депозитов — примерно на 1,2 миллиарда евро — сделала действующая в Баку торговая компания Baktelekom MMC. Есть основания считать, что она связана с семьей президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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