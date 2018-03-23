"Правды мы никогда не узнаем". Обвинявшегося в убийстве экс-полицейского спас найденный на пистолете биоматериал

Бывший сотрудник полиции Рандо Хылпус (29), которого обвиняли в убийстве, был окончательно оправдан, пишет Eesti Ekspress.

В четверг Государственный суд оставил в силе оправдательное решение Таллиннского окружного суда.

Стрельба произошла 23 сентября 2016 года в подъезде многоквартирного дома в Ласнамяэ и закончилась смертью 41-летнего Яануса.

Окружной прокурор Наталия Мийлвеэ обвиняла бывшего стража правопорядка в убийстве посредством выстрела в упор из табельного оружия и требовала для обвиняемого наказания в виде лишения свободы сроком на 11 лет. Харьюский уездный суд признал Хылпуса виновным и дал ему девять лет, но защита оспорила приговор в окружном суде. Адвокаты — Яанус Техвер и Маргус Курм — с самого начала упирали на то, что их клиент не убивал Яануса и что неясно, при каких обстоятельствах произошел выстрел и кто вообще нажал на курок. Для доказательства невиновности был использован наглядный способ. Техвер продемонстрировал суду, что курок пистолета Walther PPQ двигается очень легко и его может спустить даже ребенок. Курм принес в зал суда манекен и при помощи ряда манипуляций также подверг сомнения позицию прокурора.

Сам Хылпус воспользовался правом отказаться от дачи показаний.

В итоге криминальная коллегия Талллиннского окружного суда под руководством судьи Андреса Пармаса постановила, что обвинения недостаточно доказаны, а версии защиты не нашли опровержений, и вынесла оправдательный приговор.

Решающим стал тот факт, что эксперты нашли на пистолете биологический материал обеих мужчин: как Рандо, так и Яануса. Поэтому не ясно, в чьих руках находился пистолет во время выстрела.

Не исключено также, что выстрел произошел в результате потасовки или падения в результате инстинктивного хватательного движения. Это в свою очередь означает отсутствие состава преступления в понимании пенитенциарного кодекса.

”В правовом государстве человека можно обвинить только тогда, когда совершение преступления со стороны обвиняемого доказано безапелляционно. Рандо был обвинен в убийстве безосновательно и я рад, что теперь суд подтвердил это окончательно”, — сказал Техвер изданию.

Адвокат отметил, что не знает, что произошло в подъезде и что стало причиной выстрела: ”С большой долей вероятности, правду мы никогда не узнаем”.

Хылпус находился под стражей более года и больше не работает в полиции. Его расходы на защиту составили около 20 000 евро, большую часть которых понесет государство.