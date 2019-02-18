18.02.2019, 10:47
Пожилой мужчина спрыгнул в море с причала на Пальяссааре и утонул
В пятницу в Таллинне утонул мужчина, спрыгнувший с причала Катарийна на полуострове Пальяссааре в морепередает rus.err.ee.
В пятницу в Таллинне утонул мужчина, спрыгнувший с причала Катарийна на полуострове Пальяссааре в морепередает rus.err.ee.
Сообщение в центр тревоги и спрыгнувшем в воду мужчине поступило в пятницу, 15 февраля, в 17:03.
Пыхьяский спасательный центр в понедельник сообщил, что спасатели достали из воды на берег тело 61-летнего мужчины.
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