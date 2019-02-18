18.02.2019, 10:47

Пожилой мужчина спрыгнул в море с причала на Пальяссааре и утонул


rus.delfi.ee
EST
Lumevaated pilvepiirilt
фото иллюстративноеFoto: Hendrik Osula

В пятницу в Таллинне утонул мужчина, спрыгнувший с причала Катарийна на полуострове Пальяссааре в морепередает rus.err.ee.

Сообщение в центр тревоги и спрыгнувшем в воду мужчине поступило в пятницу, 15 февраля, в 17:03.

Пыхьяский спасательный центр в понедельник сообщил, что спасатели достали из воды на берег тело 61-летнего мужчины.

Читайте также: