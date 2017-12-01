Пожилой мужчина пытался вывезти из Мюнхена в Таллинн 15 кг марихуаны

Во вторник таможня аэропорта немецкого города Мюнхен при помощи специально обученной собаки обнаружила в багаже направлявшегося в Таллинн 66-летнего мужчины 15 кг марихуаны.

Мужчина прибыл в Мюнхен из Барселоны и направлялся в Эстонию. Для маскировки запаха наркотик был упакован в фольгу и обернут вымоченным в кофе полотенцем, пишет Die Welt.

Мужчина был взят под стражу В случае обвинительного приговора его ожидает тюремное заключение сроком до одного года.