Пожилая женщина несколько часов пролежала под упавшим на нее с крыши снегом

Ляэнеская префектура на своей странице в Facebook написала, что во вторник полицейскому из Пярнумаа Яанеку позвонил человек и рассказал, как одну его пожилую знакомую засыпало упавшим с крыши ее дома снегом.
Женщина пролежала там несколько часов, прежде чем смогла выбраться и заползти в дом.
Янек решил проверить, все ли с женщиной хорошо и не нужна ли ей помощь. По прибытии на место он заметил, что с крыши, действительно, какое-то время назад упал снег. Поскольку дверь никто не открыл, страж порядка вызвал спасателей и скорую. Войдя, они обнаружили в кровати женщину, которая пролежала там несколько дней в мокрой одежде и которой была нужна медицинская помощь.
Ляэнеская префектура просит людей чаще связываться со своими родственниками, которые проживают одни, чтобы избежать подобного рода случаев.