Пожилая женщина несколько часов пролежала под упавшим на нее с крыши снегом

Женщина пролежала там несколько часов, прежде чем смогла выбраться и заползти в дом.

Янек решил проверить, все ли с женщиной хорошо и не нужна ли ей помощь. По прибытии на место он заметил, что с крыши, действительно, какое-то время назад упал снег. Поскольку дверь никто не открыл, страж порядка вызвал спасателей и скорую. Войдя, они обнаружили в кровати женщину, которая пролежала там несколько дней в мокрой одежде и которой была нужна медицинская помощь.

Ляэнеская префектура просит людей чаще связываться со своими родственниками, которые проживают одни, чтобы избежать подобного рода случаев.