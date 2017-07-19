Пожар в Тартумаа: дом загорелся от удара молнии

Во вторник, 18 июля, в Тартумаа в волости Хааслава в Кыйвукюла загорелся двухэтажный дом. Пожар начался от удара молнии.

Центр тревоги получил сообщение о пожаре в 13:49. От удара молнии загорелось двухэтажное здание в Тартумаа в Кыйвукюла. По прибытии спасателей люди люди самостоятельно выбрались из здания, жестяная крыша дома и чердачный этаж горели открытым пламенем.

Спасатели потушили пожар к 16:35, чердачный этаж был уничтожен огнем полностью, но на первый этаж здания огонь не распространился.