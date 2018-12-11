11.12.2018, 10:19

Пожар в Пыхья-Таллинне: огонь с матраса перекинулся на лестничную площадку. 10 пострадавших

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rus.delfi.ee
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Tulekahju Valukoja tänaval
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Рано утром во вторник в одном из домов на улице Сыле в Пыхья-Таллинне случился пожар, двоих человек госпитализировали, восьмерым медицинскую помощь оказали на месте.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 5:58. В одной из квартир загорелся матрас; хозяин квартиры решил вынести матрас из дома через подъезд. Однако огонь с матраса перекинулся на пол лестничной площадки. К моменту прибытия спасателей лестничная площадка третьего этажа была заполнена дымом, он распространился на четвертый и пятый этаж. Скорая помощь доставила в больницу двоих жильцов, 8 человек осмотрели на месте.

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