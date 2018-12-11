Пожар в Пыхья-Таллинне: огонь с матраса перекинулся на лестничную площадку. 10 пострадавших

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 5:58. В одной из квартир загорелся матрас; хозяин квартиры решил вынести матрас из дома через подъезд. Однако огонь с матраса перекинулся на пол лестничной площадки. К моменту прибытия спасателей лестничная площадка третьего этажа была заполнена дымом, он распространился на четвертый и пятый этаж. Скорая помощь доставила в больницу двоих жильцов, 8 человек осмотрели на месте.