Пожар в Пыхья-Таллинне: огонь с матраса перекинулся на лестничную площадку. 10 пострадавших

Рано утром во вторник в одном из домов на улице Сыле в Пыхья-Таллинне случился пожар, двоих человек госпитализировали, восьмерым медицинскую помощь оказали на месте.
Сообщение о возгорании поступило спасателям в 5:58. В одной из квартир загорелся матрас; хозяин квартиры решил вынести матрас из дома через подъезд. Однако огонь с матраса перекинулся на пол лестничной площадки. К моменту прибытия спасателей лестничная площадка третьего этажа была заполнена дымом, он распространился на четвертый и пятый этаж. Скорая помощь доставила в больницу двоих жильцов, 8 человек осмотрели на месте.