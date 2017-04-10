Пожар в Палдиски: оказавшиеся в заложниках у пламени люди пережили настоящий ужас

Произошедшее поздно вечером 2 апреля возгорание дивана в одном из многоквартирных домов города Палдиски восемь оказавшихся в заложниках у пламени человек запомнят на всю оставшуюся жизнь. Предполагаемым же виновникам пожара удалось беспрепятственно и своевременно выйти из дома.



2 апреля в 23.40 поступило сообщение о загоревшемся диване в спальне на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Раэ в Палдиски. Находившиеся в квартире двое людей смогли выбраться оттуда до приезда спасателей. Их осмотрели медики.

Из-за возгорания было много дыма, и спасатели эвакуировали жителей четвертого и пятого этажей: восемь людей и кошку. К счастью, никто не пострадал.

Пожар был потушен к 1:35. Причины возгорания выяснит следствие.

Обычное сообщение для прессы от Спасательного департамента. Со стороны может показаться, что речь идет о несчастном случае со счастливым концом: люди были эвакуированы, никто не пострадал. На самом же деле все намного более трагично. Так, оказавшиеся в заложниках у пламени люди около часа ждали освобождения, задыхались от нехватки воздуха и не знали, удастся ли им вообще выбраться.

Анастасия рассказала Delfi, что рядом с горевшей квартирой проживали ее мать и две сестры. ”Они позвонили мне в 23:30 и сказали, что квартира полна дыма и что они не могут оттуда выбраться”, — рассказала женщина. После этого звонка она примерно полчаса не могла связаться с близкими.

По словам Анастасии, в квартире, в которой произошел пожар, месяц назад умерла пожилая женщина, после чего туда часто наведывался ее внук с друзьями. Причина возгорания неизвестна. Анастасия сказала, что сначала молодые люди сами пытались потушить пламя, но в итоге просто убежали из квартиры. ”Они не стали кричать или стучать к соседям, чтобы разбудить их”, — сокрушается женщина, отмечая, что все случилось поздним вечером в воскресенье.

Мать Анастасии и две сестры на тот момент уже спали. ”Младшая сестра, почуяв странный запах, проснулась, включила свет и поняла, что комната полна дыма. Она разбудила остальных”. К сожалению, оказалось поздно, и мать с дочерьми уже не смогли выйти из квартиры. ”Пламя было уже на лестничной клетке, и живущие на четвертом и пятом этажах люди оказались в ловушке”, — описывает женщина.

Ожидающие эвакуации жильцы по телефону поддерживали связь со спасателями, которые инструктировали их, что и как нужно делать.

”Мои близкие ушли в самую дальнюю комнату, закрыли дверь и легли на пол — только там был воздух…” Анастасия рассказывает, что с улицы было видно, как из их квартиры выходило очень много дыма, поэтому все боялись, что пламя уже перекинулась и туда. Около половины первого мать и сестры Анастасии в сопровождении спасателей вышли из здания. С ними было все в порядке. ”Повезло”, — говорит Анастасия.

Повезло и проживающей на четвертом этаже прямо над загоревшейся спальней девушке. Оказавшись в огненной ловушке, она накрылась мокрым одеялом и сидела так, наблюдая за языками пламени в окне и за тем, плавится пол ее комнаты. ”Пожарные сказали, что ей очень повезло, что она выжила. Как в квартире, так и в подъезде температура была насколько высокой, что стала плавиться даже краска на металлических поверхностях”, — сказала Анастасия.

”Все соседи, сидя в своих квартирах, были в шоке и панике. Они не знали, выйдут ли они оттуда когда-нибудь. Восемь человек оказались в ловушке, и лишь благодаря хорошей и организованной работе спасателей они выжили”, — отметила она.

Целью обращения женщины в прессу стало, по ее словам, желание достучаться до совести убежавших с места происшествия молодых людей. ”Я пишу это, потому что люди, которые явно виноваты в случившемся, были осмотрены медиками и отправлены в свои настоящий дом, который находится рядом. Я не думаю, что они очень переживают из-за того, что причинили столько проблем и подвергли опасности жизни других людей. Важно, чтобы люди осознавали масштаб событий. То, что люди остались в живых, не означает, что это было лишь небольшое возгорание дивана. Им просто очень повезло”, — подытожила женщина.