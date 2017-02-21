Пожар в Горхолле: полиция подозревает поджог, найдено большое количество наркотиков

В январе в Таллиннском горхолле произошел пожар, причиной которого, по предварительным данным, стали неполядки в системе электроснабжения, однако на настоящий момент есть основания полагать, что речь идет о поджоге. Кроме того, в помещениях ночного клуба было найдено большое количество наркотиков.

Полиция провела на месте различные процессуальные действия и экспертизы, окончательные результаты которых пока неизвестны. Тем не менее, уже сейчас можно говорить о том, что пожар мог стать результатом чьих-то злонамеренных действий. По факту поджога было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в помещениях бывшего ночного клуба стражи правопорядка обнаружили большое количество наркотического вещества, в связи с чем через неделю после пожара по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан одни из владельцев клуба — 34-летняя женщина. Ее допросили и отпустили. Причастна ли женщина к обороту наркотиков, выяснит следствие.

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По словам представителя Пыхьяской префектуры Юхана Оясоо, на данный момент никто в качестве подозреваемого в обвинении в поджоге не задержан. ”Продолжается активная работа по выяснению причин пожара. Для этого мы проводим различные следственные действия, собираем на месте происшествия следы и проверяем поступившую нам информацию. В подобных случаях в связи со сложностью экспертизы и специфики расследования процессуальные действия занимают больше времени, но необходимо быть последовательными и терпеливыми”, — сказал он.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией относительно случившегося, сообщить об этом по телефону 612 3000.

Напомним, что 22 января в 17:54 Центр тревоги получил сообщение о пожаре на Мере пуйестеэ в легендарном Таллиннском горхолле.

Сообщил о пожаре работающий в Горхолле сторож. По прибытии спасателей пожар был в подсобном помещении на втором этаже действовавшего в Горхолле бывшего ночного клуба, сообщил Спасательный департамент.

Все большое здание было заполнено дымом. Спасатели ограничили распространение огня к 18:48, происшествие закончилось к 20:05. Никто не пострадал.

В понедельник после полудня Спасательный департамент сообщил в Twitter, что произошедший в подсобном помещении бывшего ночного клуба в Горхолле пожар, по первоначальным данным, начался от электросистемы, однако это предположение подтверждения не нашло.

По меркам спасателей, очень большой по размерам Таллиннский горхолл — сложное и богатое нюансами заброшенное здание.