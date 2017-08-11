Пожар в газово-топливном хранилище в волости Кадрина тушили 12 часов

В четверг в первой половине дня в здании газово-топливного хранилища в волости Кадрина Ляэне-Вируского уезда вспыхнул пожар, в результате которого сгорел десяток автомобилей и пострадали близлежащие здания. Пожар удалось потушить только после полуночи.

Об этом сообщил в четверг Спасательный департамент на своей странице в сети микроблогов Twitter.

В полночь пожар удалось локализовать и около часа ночи Спасательный департамент сообщил, что огонь окончательно потушен, пишет rus.err.ee.

Сообщение об инциденте поступило в центр тревоги в 11:36. Согласно полученной информации, в поселке Хулья на улице Ванду вспыхнул пожар, который охватил газохранилище емкостью 8-10 тонн газа и хранилище топлива, в котором находилось 15-20 тонн дизельного топлива.

В результате пожара был причинен существенный материальный ущерб: девять автомобилей полностью сгорели и один пострадал от огня. Также пострадали близлежащие промышленные здания.