Пожар в доме Цахкны: причина не в тепловом насосе, не исключается поджог

В воскресенье загорелся дом министра обороны Маргуса Цахкны. Изначально предполагалось, что возгорание произошло из-за поломки воздушного теплового насоса, однако сейчас спасатели так не считают.

По словам пресс-секретаря Пыхьяского спастельного центра Индрека Хирса, нет оснований полагать, что пожар вызвала поломка воздушного теплового насоса. Он также не отрицает, что возгорание мог вызвать поджог.

Delfi позвонил самому Цахкне, но он также не знает точную причину возгорания. Он добавил, что следствие до сих пор идет.

В воскресенье в 4:40 Центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Нурме в Таллинне, где сосед заметил, что загорелся дом министра обороны Маргуса Цахкны.

Пламя не попало внутрь, но во время тушения пришлось сломать часть крыши. Возгорание ликвидировали к 6:34.

Во время пожара министр находился дома с семьей, но никто из них не постарадал.