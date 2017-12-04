Пожар с погибшим в Силламяэ оказался убийством

Вечером, 26 ноября в центр тревоги сообщили о пожаре в пятиэтажном доме на улице Гагарина в Силламяэ. По прибытию спасателей на место горела квартира на четвертом этаже. Во время тушения пожара спасатели обнаружили труп неизвестного мужчины, сообщает Вируская окружная прокуратура.

Для выяснений обстоятельств данного происшествия полиция начала уголовное производство по статье пенитенциарного кодекса, рассматривающей причинение смерти по неосторожности и труп мужчины направили на экспертизу. В ходе экспертизы было установлено, что смерть наступила в результате применения в отношении него насилия.

Полицейские Идаской префектуры задержали 30 ноября в Раквере в качестве подозреваемых двоих мужчин. В ходе уголовного производства было установлено, что потерпевший и подозреваемые являются случайными знакомыми. Согласно подозрению, двое 34-летних мужчин, вечером, 26 ноября во время совместного распития алкоголя избили 30-летнего мужчину. После избиения с целью сокрытия следов, потерпевшего облили горючей жидкостью и подожгли.

Руководитель службы превенции и ведения производства по делам Нарвского отделения полиции Андрес Ягго заключил, что в трагически законченном случае большую роль мог играть алкоголь. ”Злоупотребление алкоголем зачастую является причиной, почему для решения споров вместо слов выбираются кулаки. Пьяный человек не может думать трезво, в результате чего он может принимать решения или совершать поступки, о которых потом пожалеет,” добавил Ягго.

По словам прокурора Вируской окружной прокуратуры Яаники Кыргмаа обоим мужчинам, жителями Силламяэ, предъявили подозрение в убийстве. ”Так как мужчины ранее наказывались в уголовном порядке и для предотвращения совершения новых преступлений не достаточно применения более легкой меры пресечения, прокуратура решила ходатайствовать в суде о взятии обоих мужчин под стражу,” пояснил прокурор.

В пятницу, 1 декабря Вируская окружная прокуратура ходатайствовала о взятии подозреваемых под стражу и с разрешения Вируского Уездного суда мужчины были арестованы на время проведения досудебного расследования.