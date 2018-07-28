Пожар на заводе древесно-стружечных материалов в Сонда ликвидирован

В ночь на субботу на заводе древесно-стружечных материалов в волости Сонда Ида-Вируского уезда вспыхнул пожар, передает rus.err.ee.



Сообщение о возгорании поступило в Спасательный департамент в 04:17.

Огонь распространялся внутри здания, на крыше и в открытом бункере для хранения стружки.

Ведутся работы по локализации пожара. В них участвуют спасатели из Кивиыли, Кунда, Кохтла-Ярве, Раквере и Йыхви, а также волонтеры из Аасукалда.

В субботу в 11:17 Спасательный департамент сообщил о ликвидации пожара. Однако в 11:42 спасателям поступило сообщение, что пожар возобновился. Открытым огнем горели трубы, проводка и стружка. С огнем боролись спасатели из Кохтла-Ярве, Кивиыли, Раквере, Кунда и Йыхви со спасательной техникой. Впоследствии к ним присоединились спасатели из Вяйке-Маарья. Около 17:00 департамент сообщил, что пожар ликвидирован, здание проверено термокамерами.