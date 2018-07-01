Пожар на Суур-Сыямяэ локализован

Пожар на заводе по производству топлива из отходов на улице Суур-Сыямяэ в Таллинне локализован, сообщил Спасательный департамент в ночь на воскресенье, 1 июля.
На месте продолжаются завершающие работы по ликвидации пожара, сообщили спасатели.
Пожар на заводе по производству топлива из отходов на улице Суур-Сыямяэ в Таллинне локализован, сообщил Спасательный департамент в ночь на воскресенье, 1 июля.
На месте продолжаются завершающие работы по ликвидации пожара, сообщили спасатели.
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