01.07.2018, 10:40

Пожар на Суур-Сыямяэ локализован

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rus.delfi.ee
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Suur-Sõjamäe 31a põleng
Suur-Sõjamäe 31a põlengFoto: Madis Veltman

Пожар на заводе по производству топлива из отходов на улице Суур-Сыямяэ в Таллинне локализован, сообщил Спасательный департамент в ночь на воскресенье, 1 июля.

На месте продолжаются завершающие работы по ликвидации пожара, сообщили спасатели.

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