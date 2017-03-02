Потеряны и не найдены: эстонская полиция ищет 43 давно пропавших людей

На домашней странице полиции можно найти фотографии 43 человек, которые долгое время считаются пропавшими без вести, последней прибавилась пропавшая в сентябре прошлого года в волости Алатскиви Алла Каптеева. В то же время количество пропавших людей сохраняется стабильным, потому что время от времени давно пропавших находят, к сожалению, не живыми.

Полиция на данный момент разыскивает 43 долгое время считающихся пропавшими людей. Например, в Иванову ночь в 2007 году около 2 часов на пляже в Пярну пропала на тот момент 19-летняя Марис Ярве. Тогда тростник рядом с санаторием Tervise sanatoorium прочесали кадеты Пайкузеской полицейской школы, и для получения лучшей картины с воздуха также запустили дельтаплан. На помощь пришла и погранохрана. Но девушка до сих пор не найдена.

Maris, Markkus, Reili PPA

Также по-прежнему не найдена пропавшая в 2006 году Рейли Хуйк 1988 года рождения. До исчезновения девушка искала через интернет работу няней и нашла место няни трехлетнего ребенка в Элва. Перед первым рабочим днем девушка встретилась с общавшимся с ней по телефону мужчиной у торгового центра Tartu Kaubamaja, и позднее женщину больше не видели.

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Мужчиной, с которым встретилась девушка, был ранее неоднократно наказанный в судебном порядке за сексуальные преступления Гунтарс Казикс. Четыре года спустя мужчину приговорили к тюремному заключению на 15 лет за изнасилование четырех голосовавших на дороге. Лыунаская окружная прокуратура в 2012 году предъявила Казиксу обвинение по делу об исчезновении Рейли, но суд оправдал Казикса за недоказанностью его вины в изнасиловании и убийстве девушки. Рейли до сих пор не найдена.

До сих пор неизвестно, что случилось с 24 октября 2015 года в районе Выру с Марккусом Ансбергом. 17-летний Марккус пропал в тот день ночью около 00:30, когда он сказал по телефону другу, что находится на Ряпинаском шоссе у магазина Säästumarket. После этого нет информации о местонахождении молодого человека.

Полицейские патрули, а также множество добровольцев прочесали возможные пути передвижения Марккуса и места, куда, по оценке друзей, молодой человек мог пойти, но безрезультатно. С февраля 2016 года Маркуса разыскивают и через международную полицейскую организацию Интерпол.

Delfi писал летом 2015 года, что с начала 1990-х годов в Эстонии без вести пропали примерно 500 человек. На тот момент, полтора года назад, считались пропавшими 43 человека. На данный момент на домашней странице Департамента полиции и погранохраны можно найти имена 42 человек, два из них, Алла Каптеева и Айвар Леэтла, прибавились после написания той статьи.

Алла Каптеева пропала в сентябре 2016 года. Согласно поступившей в полицию информации, с Аллой 1975 года рождения в последний раз связывались по телефону 21 сентября вечером. Утром следующего дня ее мобильный телефон уже был выключен. Известно, что у Аллы на 22 сентября была назначена встреча, на которую она не пошла, а также не пошла и на работу. При осмотре местожительства выяснили, что обе машины женщины оставлены рядом с домом. Дверь дома была закрыта, и при осмотре квартиры выяснилось, что документы и другие необходимые вещи женщины также были оставлены дома.

Опрос соседей существенных зацепок о ее возможном местонахождении на дал. По словам соседей, они уже некоторое время не видели Аллу рядом с домом. Рост Аллы — 172 см, у нее длинные рыжие волосы. Она до сих пор не найдена.

В декабре 2015 года пропал Айвар Леэтла 1976 года рождения. Насколько известно, он жил в Германии или в Австрии. Рост мужчины — 170 см, он худощавого телосложения, с короткими рыжеватыми волосами или лысый, у него серые глаза.

Разрешенные случаи

За последние полтора года получили разрешение три случая. В предыдущей статье Delfi летом 2015 года в списке пропавших без вести среди прочих был также Вяйно Пастак 1945 года рождения, который пропал в 2009 году. По словам пресс-секретаря полиции Марии Гоняк, в июле 2016 года путем экспертиз установили, что найденные в Ляэнемаа останки неизвестного лица принадлежат Вяйно.

В волости Козе в Равила в 2011 году пропала 31-летняя Трийну Петтай. Женщина ранее неоднократно уходила со своего местожительства, и тогда считали, что она может находиться в Тарту. Но в 2016 году в ходе экспертиз установили, что найденные в конце 2015 года в Харьюмаа останки неизвестного лица принадлежат Трийну.

В прошлом году также нашли труп Моники Саарна, которая целых десять лет назад, 6 мая 2006 года, ушла с хутора Эрни в деревне Сытке волости Мярьямаа в Рапламаа и пропала. На момент исчезновения женщине было 44 года.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, дело о розыске остается открытым до тех пор, пока человека не находят. Живым, или нашла подтверждение его смерть, как в вышеописанных случаях. "Если с сообщения об исчезновении прошло много лет, разыскная деятельность не ведется активно, но при появлении новых зацепок ничего не оставляют непроверенным", — сказала Гоняк.