Пострадавший: нападавший в Валгаской больнице бил без разбора, досталось и пожилым лежачим больным

В Валгаской больнице жертвами нападения обезумевшего пациента психиатрии стали медицинские работники и лежачие пациенты, которые не могли себя защитить.

Один ставший жертвой нападения пациент рассказал Delfi, как все началось. Он описал, что медицинские работники открыли дверь закрытой палаты и так буйный мужчина выбрался из изолятора.

"Он безжалостно ходил из палаты в палату", — описал пострадавший, что мужчина высокого роста брал людей по одному и бил их. Пострадали шесть работников и пять пациентов. Жертв нападавший не выбирал — люди получали удары несмотря на пол и возраст. Среди пострадавших были и очень пожилые пациенты. "Те, кто в основном получил трепку, были медработники и лежачие пациенты", — прокомментировала жертва.

В том отделении, где находился говоривший с Delfi пациент, нападавший действовал примерно 15 минут. "За это время все было разбито и разбросано. Все, что оказывалось на пути, летело вниз и разлеталось", — вспомнил пострадавший.

Полиция увезла нападавшего в Психиатрическую клинику Тартуского университета, но душевного спокойствия это все-таки полностью не вернуло. "Я тоже никуда не денусь, когда неделю назад сделана операция", — констатировал он.

В воскресенье вечером в Валгаской больнице находившийся в изоляторе пациент напал на сотрудников больницы и других пациентов, в результате чего пострадали 12 человек.

Инцидент произошел между 22 и 23 часами. В итоге пришлось вмешаться сотрудникам полиции, которым удалось успокоить пациента. Его отвезли в Психиатрическую клинику Тартуского университета.

По словам заведующего больницей Марека Сеэра, среди пострадавших были и пациенты. В основном они получили ушибы и ссадины. Пострадавшим оказали помощь на месте.

По заверению Сеэра, на данный момент ситуация в больнице спокойная, и никому не угрожает опасность.

Инцидентом занимается полиция.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело на основании статей о неоднократном ненадлежащем физическом обращении и нападении на сотрудника полиции. В ходе расследования будет также определена степень вменяемости совершившего преступления лица. ”На данный момент нападавший находится под надзором врачей и опасности для других людей не представляет”, — заверила окружной прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Мильви Вяйна.

”Выехавший на вызов патруль был на месте спустя несколько минут. Ситуация была серьезная, поскольку мужчина действовал непредсказуемо, а круг потерпевших расширялся довольно быстрыми темпами”, — сказал капитан полиции Лыунаской префектуры Тоомас Йоакит. ”При задержании мужчина оказал сопротивление, но быстро успокоился после вмешательства полиции и применения наручников”, — добавил он.